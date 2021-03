Der gute Lauf an den europäischen Börsen hat am Mittwoch seine Fortsetzung gefunden.Paris / London - Der gute Lauf an den europäischen Börsen hat am Mittwoch seine Fortsetzung gefunden. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg erstmals seit dem Corona-Crash vor einem Jahr wieder über die Marke von 3800 Punkten. Er schloss auch darüber, und zwar mit plus 0,89 Prozent auf 3819,92 Punkten. Für das französische Leitbarometer Cac 40 ging es um 1,11 Prozent hoch auf 5990...

Den vollständigen Artikel lesen ...