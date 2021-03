In ihrem jüngsten Monatsbericht senkte die US Energy Information Administration (EIA) ihre Prognose für das Wachstum der globalen Ölnachfrage um 60.000 Barrel pro Tag (bpd) auf 5,32 Mio. bpd im Jahr 2021, wie Reuters berichtet. Weitere Informationen "Die EIA hebt die Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage 2022 um 330.000 bpd an und sieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...