(shareribs.com) Frankfurt / New York 10.03.2021 - Technologiewerte zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich. Der TecDAX zeigte einen volatilen Handelsverlauf und schloss leichter. Auch an der NASDAQ geht es durchwachsen weiter. Der DAX kletterte um 0,7 Prozent auf 14.540 Punkte, gestützt von Deutsche Telekom Adidas und Bayer. Papiere von Infineon, Delivery Hero und MTU Aero rutschten ab. Der MDAX verlor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...