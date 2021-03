Die Bank of Canada (BoC) hat den Leitzins am Mittwoch wie erwartet unverändert gelassen. Josh Nye, Senior Economist bei RBC Economics Analysts, bekräftigt, dass sie die kanadische Wirtschaft im Jahr 2022 wieder voll ausgelastet sehen, früher als die Zentralbank angenommen hat. Sie erwarten eine Zinserhöhung in der zweiten Hälfte des Jahres 2022, "was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...