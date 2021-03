Das Plus von mehr als sechs Prozent bedeutete den ersten Platz im US-Leitindex. Mit in der Spitze mehr als 245 Dollar liessen die Boeing-Aktien ihr Zwischenhoch von Anfang Dezember hinter sich und kletterten auf ein Hoch seit einem Jahr.Bereits am Vortag hatten die Boeing-Papiere von Auftragszahlen kräftig profitiert. ...

