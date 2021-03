San Francisco (ots/PRNewswire) - KVD sorgte mit seiner unangepassten und unerschrockenen Weltanschauung und einer unkonventionellen Herangehensweise an das Thema Schönheit bereits 2008 für Aufsehen in der Branche. In einer Zeit, in der Menschen mit Tätowierungen noch eher als "Außenseiter" galten, stellte die Marke den Status Quo in Frage, machte sich dieses Thema zu eigen und förderte es als eine Form des künstlerischen Selbstausdrucks. Heute betritt die Marke, jetzt unter dem Name KVD Beauty bekannt, ein neues Kapitel und enthüllt mit der Einführung ihrer neuen Künstler ein aktualisiertes Markenimage und ein gestärktes Programm.Der neue Name KVD Beauty behält die alten Initialen bei, diese erhalten jedoch im Zuge der neuen Phase, in die die Marke eintritt, eine andere Bedeutung. KVD steht jetzt für Kara, Veritas, Decora - Latein für Wert, Wahrheit, Schönheit.KVD Beauty gibt dir die Werkzeuge, mit denen du deine wahre Schönheit zum Ausdruck bringen kannst: Mit dem stark pigmentierten, leistungsstarken Make-up sind die kreativen Möglichkeiten zur Selbstdarstellung unbegrenzt. Zum Glaubenssatz der Marke gehört es, Außenseiter miteinzubeziehen, der Kunst einen unbegrenzten Raum zu bieten, Individualität zu feiern und sich der Welt, in der wir leben, bewusst zu sein. Die Achtung vor unserem Planeten und seinen Bewohnern ist daher von größter Bedeutung. KVD ist 100 % vegan und tierversuchsfrei. Die Marke setzt sich für mehr Nachhaltigkeit ein und verwendet nach Möglichkeit vollständig recycelbare Verpackungen, recycelte Materialien und nachfüllbare Fläschchen.Die optimierte Markenpositionierung spiegelt sich in den Bildern der neuen Werbekampagne von KVD Beauty wider, die bereits auf der Website und in den Social Media-Kanälen zu sehen sind und zusätzliche Informationen zu Marketing-Materialien, Produkteinführungen und vielem mehr enthalten. Außerdem wird es eine neue Produktverpackung geben, die dem neuen Markenimage entspricht. Während der Marke selbst ein frisches, neues Erscheinungsbild verliehen wird, behalten ihre bekannten Produkte und beliebten Bestseller wie ihr Eyeliner mit dem kultigen Tattoo-Liner, der Lolita Everlasting Liquid Lipstick und der Lock-It Foundation ihre hohe Leistung bei und auch die Rezepturen bleiben gleich.Im Zuge des neuen, aufpolierten Markenimages gibt KVD Beauty auch seinen ersten Global Director of Tattoo Artistry, Miryam Lumpini, bekannt. Lumpini ist ein "It-Girl" aus der Tattoo-Szene von Los Angeles. Sie wuchs in einem ländlichen Gebiet Schwedens auf und wanderte in die USA aus, um ihrer Leidenschaft für die Tattoo-Kunst nachzugehen. Heute tätowiert sie bekannte Promis wie Jhené Aiko, Keke Palmer und Kehlani. Lumpini wird als firmeninterne Expertin für Tattoo-Kunst tätig sein und kreative Initiativen unterstützen, indem sie von Tätowierungen inspirierte Designs für Marketing und Produkte entwickelt und Inhalte für Make-up-Kunst erstellt."Die Zusammenarbeit mit KVD Beauty ist für mich ein Traum, der wahr wird", so Lumpini. "Ich war schon immer ein großer Fan der Marke - sie sorgt für mehr Akzeptanz für die Tattoo-Kultur und ermutigt die Community dazu, sie als eine Form der Selbstentfaltung zu betrachten. Früher waren Tattoos stigmatisiert, und wer eins hatte, wurde als Rebell abgestempelt. KVD Beauty aber hat sie als Kunstform erkannt und Künstlerinnen wie mir, die in der Kosmetikbranche sonst eher übersehen wurden, eine Chance gegeben."Zusätzlich zu der Neueinstellung enthüllt die Marke auch ihre erstklassige Liste weltweiter Maskenbildner, darunter Christian Schild (Deutschland), Fanny Maurer (Frankreich), Sandra Saenz (USA) und Anthony Nguyen (USA). Diese ausgewählte Gruppe von Künstlern wird auf verschiedenen Plattformen eingesetzt, wo sie ihr Know-how mit Kunden und Medien gleichermaßen teilen. Jeder Künstler wird eng mit der Marke zusammenarbeiten, um beispielsweise Presseberichte, Fotoshootings und Editorials zu erstellen, weltweit Seminare zu geben und exklusive Inhalte auf den Social-Media-Kanälen der Marke zu erstellen.Anthony Nguyen (USA): "Make-up hat mir als kreativer Ausgangspunkt für das Erzählen von Geschichten gedient, und mit der Vielseitigkeit der KVD Beauty-Produkte sind die Möglichkeiten endlos. Ich freue mich wirklich riesig, in diesem Jahr mit KVD Beauty als Global Veritas Artistry Ambassador zusammenzuarbeiten. Ich kann es kaum erwarten, Kunst mit euch allen zu machen!Die neuen Marken- und Marketingstrategien werden von zwei Veteranen der Schönheitsbranche, Sarah Koch, Senior Vice President und General Manager von Kendo Brands, und Tara Loftis, Global Vice President of Marketing and Public Relations von Kendo Brands, geleitet. Die über 15-jährige Erfahrung von Loftis im Bereich strategisches Marketing hat dazu beigetragen, bekannte Marken innerhalb des Markenportfolios von Kendo sowie den Favoriten der Kosmetikbranche, Too Faced, aufzubauen und zu fördern. Sarah Koch hat den größten Teil ihrer mehr als 15-jährigen Einzelhandelskarriere im Bereich Schönheit verbracht und sich auf den Aufbau und die Gründung von Marken bei Kendo und Sephora in Nordamerika spezialisiert. Ihr wird der Wiederaufbau einer weiteren Kendo-Marke, OLEHENRIKSEN, zugeschrieben und sie ist nun neben OLEHENRIKSEN bei Kendo Brands für die gesamte strategische Markenführung von KVD Beauty und Bite Beauty weltweit zuständig."KVD Beauty entwickelt seit fast 13 Jahren unglaubliche, preisgekrönte Bestseller. Jetzt ist es einfach an der Zeit, die Marke wiederzubeleben und wieder auf ganz authentische Weise mit unseren Verbrauchern in Kontakt zu treten. Dies ist der Beginn eines wichtigen Kapitels, und es war für uns von entscheidender Bedeutung, eine aufrüttelnde Marketingstrategie zu entwerfen und uns dabei an hochrangigen, branchenführenden Kunsttalenten zu orientieren, die die Tradition unserer Marke sowohl im Bereich Tätowierungen als auch im Bereich Make-up widerspiegeln und würdigen", so Loftis."Mit der Weiterentwicklung unserer Verbraucher und der Kosmetikbranche entwickelt sich auch das Erbe von KVD Beauty weiter", so Koch. "Das neue Logo und das Erscheinungsbild spiegeln eine neue Phase für die Marke wider, in der wir uns für Kunst ohne Grenzen einsetzen, das Individuum feiern und uns für Umweltschutz einsetzen. Wir freuen uns darauf, der Welt unsere neuen Bilder, Künstler und Produkte zu präsentieren."Weitere Informationen finden Sie auf kvdbeauty.com und folge uns unter @KVDBeauty auf Instagram, TikTok, YouTube, Twitter und Facebook.INFORMATIONEN ZU KVD BEAUTY:KVD Beauty steht für Kara, Veritas, Decora - Wert, Wahrheit, Schönheit - weil deine Wahrheit wertvoll und schön ist. Wir kreieren stark pigmentiertes, leistungsstarkes Make-up, inspiriert von der Tattoo-Kunst, wie beispielsweise unser preisgekrönter Tattoo Liner. Mit seinem langlebigen, tintenähnlichen Pigment und nadelscharfer Präzision ist es der unbestrittene heilige Gral der flüssigen Eyeliner. Aber wir stehen für mehr als nur Leistung: Unser Make-up ist 100 % vegan und ohne Tierversuche hergestellt, wir sorgen uns um den Planeten, und wir setzen uns für Kunst aller Art ein - nicht nur für Make-up. Wir feiern das Individuum durch künstlerischen Selbstausdruck und grenzenlose Kreativität. Und vor allem geben wir dir die Werkzeuge, mit denen du deine wahre Schönheit zum Ausdruck bringen kannst.INFORMATIONEN ZU KENDOKENDO BRANDS ist der alleinige Besitzer und Betreiber von KVD BEAUTY. KENDO ist ein innovativer Gründer von Schönheitsmarken, der Schönheitsmarken kreiert und erwirbt und sie zu globalen Spitzenfirmen macht: FENTY Beauty by Rihanna, OLEHENRIKSEN Skincare, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores und KVD Beauty. 