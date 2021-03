Die Aktie des Spiele-Herstellers Roblox Corp ist seit Mittwoch an der New Yorker Börse gelistet. Im Handel stieg sie direkt um 43 Prozent, was für Roblox eine Marktkapitalisierung von 35,5 Milliarden Dollar bedeutet. Fulminantes Börsendebüt für die Klötzchengrafiker von Roblox. Der Spiele-Anbieter aus San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist besonders bei der jüngeren Zielgruppe beliebt und bietet eine ganze Reihe an Games für unterschiedliche Geräte. Direktplatzierung bei 64,50 Dollar Zu Beginn des ersten Handelstages öffnete die Aktie direkt bei 64,50 US-Dollar und damit über der am Dienstag ...

