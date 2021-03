Die Discountermarke deutschen Ursprungs Aldi, die einen Marktanteil von 2% in Spanien hat, bereitet ihre Ankunft auf den Kanarischen Inseln vor. Aldi wird sein Logistikzentrum in Telde, Gran Canaria, einrichten und mit der Eröffnung der ersten Läden auf den Kanarischen Inseln 2022 beginnen, so bestätigten Quellen von dem Unternehmen gegenüber Canarias7. Foto © Aldi...

