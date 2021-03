Mit Preissenkungen hat der US-Elektroautohersteller Tesla in jüngster Vergangenheit immer wieder versucht, seine Fahrzeuge massentauglich zu machen. Dieses Ziel könnte mit dem von Fans als "Model 2" bezeichneten Budget-Auto nun bald erreicht werden.? Musk kündigt Einsteigermodell auf "Battery Day" an? Beliebter als Cybertruck und Roadster?? Günstige E-Autos dominieren chinesischen MarktGünstiger Einsteiger-Tesla "von Anfang an unser Traum"Zwar kann der US-amerikanische Elektroautohersteller ...

