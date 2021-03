HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Fukushima:

"In den vergangenen zehn Jahren hat das Umweltbewusstsein in Deutschland und Europa einen enormen Sprung gemacht. Häuserdämmung gehört genauso zum Alltagsvokabular wie E-Mobilität und Ökostromeinspeisung. Und die Tage, an denen in Deutschland mehr Strom aus regenerativer Energie gewonnen wird, als aus fossiler Verbrennung, finden längst keine Beachtung mehr. Eine Erwartung bleibt dagegen unerfüllt: Dass durch die Vorbildfunktion hiesiger Energiegewinnung andere Länder nachziehen. Das Gegenteil ist der Fall. Letzten Endes bleibt es aber auch für Giganten wie China oder Indien eine Güterabwägung, ob sie den Kernkraftturbo ohne Grenzen ausreizen oder ob sie sich - aus ökonomischen Gründen - doch dem deutschen Weg anschließen. Denn wirklich billig war der Atomstrom noch nie - insofern man die Entsorgung einrechnet."