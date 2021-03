BERLIN (dpa-AFX) - Der Vize-Vorsitzende der Unionsfraktion, Ulrich Lange, fordert für die kommende Legislaturperiode ein eigenes Bauministerium. "Das ist keine Kritik an Horst Seehofer", sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Donnerstag) mit Blick auf den Innen- und Bauminister. "Aber das Thema Wohnen ist heute so wichtig, dass es ein eigenes Haus dafür braucht." Der Bereich Bauwesen ist derzeit dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat zugeordnet.

Deutschland müsse mehr in den sozialen Wohnungsbau investieren, sagte der Unionsfraktionsvize. "Denn viele Wohnungen fallen gerade aus der Sozialbindung." In den vergangenen vier Jahren seien fünf Milliarden Euro ausgegeben worden, in der nächsten Wahlperiode fordert er, den Betrag für soziale Bauvorhaben auf sechs Milliarden aufzustocken./sax/DP/zb