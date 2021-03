Wer gesünder wohnen möchte, gerade ein Eigenheim baut oder über die Nachrüstung einer Wohnungslüftung nachdenkt, für den spielt auch das Thema Raumluftqualität eine große Rolle. Was macht gute Raumluft aus und warum ist sie so wichtig? Warum reicht hierfür die konventionelle Fensterlüftung oft nicht aus? Was nützen Lüftungsanlagen in Privathaushalten wirklich? Aufschlussreiche Antworten, das benötigte Hintergrundwissen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...