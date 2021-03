DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BAYER - Die Bayer AG glaubt an bessere Zeiten und verspricht ab 2022 ein deutliches Wachstum. Bis 2024 will der Konzern den Gewinn pro Aktie um zehn bis 17 Prozent steigern. Das kündigte das Unternehmen vor Investoren auf der virtuellen Kapitalmarktkonferenz an, die am Mittwoch begonnen hat. "Bayer wird mit Wachstum und Innovationen in den kommenden Jahren wieder sehr viel stärker werden", sagte Bayer-Chef Werner Baumann im Handelsblatt-Interview. Überraschend ist Baumanns Prognose für die zuletzt schwächelnde Pharmasparte: Der Patentauslauf des Milliarden-Medikaments Xarelto werde den Konzern ab 2024 deutlich weniger treffen als befürchtet. Denn sein Unternehmen habe "drei große Pharmaprodukte in der Pipeline, die Blockbuster-Potenzial haben", sagte er. Sie würden den Effekt mehr als ausgleichen und seien schon marktreif. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - VW will die Kapazitäten für Batteriezellen für E-Autos einem Agenturbericht zufolge in den nächsten Jahren erheblich ausweiten. Um den Anteil reiner Elektroautos am Absatz wie angekündigt bis 2030 in Europa auf 70 Prozent gegenüber der bisherigen Planung zu verdoppeln, seien etwa doppelt soviele Akkus nötig als bisher geplant, berichtet Reuters unter Berufung auf Unternehmenskreise. Der Bedarf dürfte zum Ende des Jahrzehnts damit bei mindestens 300 Gigawattstunden Speicherkapazität liegen. Details der neuen Batteriestrategie sollen Montag auf einem im Internet öffentlich übertragenen "Power Day" bekanntgeben werden. VW lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht auf Anfrage ab. (Reuters)

DEUTSCHE BAHN - Vor den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn ab diesem Freitag hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihre Streikdrohung wiederholt, Sparmaßnahmen in der Führungsetage gefordert und dem Angebot des Arbeitgebers eine Absage erteilt: "Die Eisenbahner draußen halten den Verkehr aufrecht und deswegen haben sie mehr verdient als 1,5 Prozent", sagte GDL-Chef Claus Weselsky in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Neben der GDL-Forderung von 4,8 Prozent mehr Lohn gehe es in erster Linie über einen Sanierungstarifvertrag mit Sparmaßnahmen in der Führungsetage, betonte er: "Wenn der Konzern schlecht gemanagt wird, haben die Führungskräfte ihre Boni abzugeben." Ohne diese Einschnitte sähen die Eisenbahner keine Grundlage für einen Beitrag zur Sanierung des in der Corona-Krise schwer angeschlagenen Konzern. (Funke Mediengruppe)

SYNLAB - Der Laborkonzern Synlab will seine führende Position in der medizinischen Diagnostik in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Konzernchef Mathieu Floreani plant ein Wachstum von rund 10 Prozent pro Jahr, wobei 3 Prozent Zuwachs aus der organischen Entwicklung kommen sollen, der Rest durch Zukäufe. Dafür will das Münchener Unternehmen, das der Private-Equity-Gesellschaft Cinven gehört, pro Jahr etwa 200 Millionen Euro ausgeben, wie Floreani im Gespräch mit dem Handelsblatt sagt. "Wir haben noch viel Potenzial, in der medizinischen Diagnostik zu wachsen", sagt der 53-jährige Manager. Der europäische Markt sei sehr fragmentiert. "Obwohl wir als Europas größter Anbieter seit mehr als 20 Jahren eine sehr aktive Rolle bei der Konsolidierung spielen, liegt unser Marktanteil bei nicht einmal 10 Prozent", so Floreani, der vor Synlab viele Jahre in Führungspositionen beim Logistikkonzern DHL gearbeitet hat. (Handelsblatt)

March 11, 2021

