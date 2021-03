DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

STABILITÄTSPAKT - Nach Handelsblatt-Informationen spielt das SPD-geführte Bundesfinanzministerium intern eine Reform des Stabilitätspakts durch. So könnte bei den europäischen Schuldenregeln in Zukunft nicht mehr nur die Höhe der Schulden, sondern auch die Zinsausgaben eine wesentliche Rolle spielen. Da die Zinsen stark gefallen und damit die Aufnahme neuer Schulden nahezu umsonst ist, hätten die Staaten dadurch einen größeren Schuldenspielraum. Aufgrund niedriger Zinsen und der stark gestiegenen Schuldenstände der EU-Staaten plädieren EU-Kommission und Länder wie Frankreich dafür, die sogenannten Maastricht-Kriterien zu reformieren. (Handelsblatt)

EUROPOL - Die europäische Polizeibehörde Europol stuft die Zerschlagung des von Kriminellen genutzten Krypto-Dienstes Sky ECC als außergewöhnlichen Erfolg ein. "Das ist ein Jahrhundertfall, ein schwerer Schlag gegen die organisierte Kriminalität weltweit", sagte der Sprecher der Behörde, Jan Op Gen Oorth. (FAZ)

STREAMINGDIENSTE - In Deutschland wird künftig eine neue unabhängige Clearingstelle dafür sorgen, dass Internetseiten mit illegalen Streaminginhalten in Zukunft dauerhaft gesperrt werden. Als Erstes wird an diesem Donnerstag die Internetseite Serienstream.sx blockiert. Nach FAZ-Informationen ist dies der Auftakt für eine ganze Reihe von Sperren von Internetseiten, die ihr Geschäft mit Urheberrechtsverletzungen machen. (FAZ)

CORONA-HILFEN - Die Wirtschaftshilfen des Bundes sind erneut von Betrügern angezapft worden. Einige wenige seien "mit hoher krimineller Energie vorgegangen", sagte ein Sprecher von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Mittwoch in Berlin. Details nannte er nicht. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung haben Rechtsanwälte aus Berlin und Nordrhein-Westfalen einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag über betrügerische Anträge erbeutet. Dem Vernehmen nach handelt es sich bislang um 12 Millionen Euro. (SZ/Welt/FAZ)

CORONA-HILFEN - Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat seit April 2020 bislang 133 Ermittlungsverfahren wegen Subventionsbetruges im Zusammenhang mit verschiedenen Coronahilfen eröffnet. Die mutmaßlichen Schadenssummen variierten im Einzelfall zwischen 2600 Euro und 45.000 Euro, lägen im Regelfall aber bei etwa 10.000 Euro, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Wirtschaftswoche. (Wirtschaftswoche)

MASKENAFFÄRE - In der Korruptions-Affäre um den früheren Vize-Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Georg Nüßlein, gibt es eine neue Entwicklung. Nach Spiegel-Informationen hat die Generalstaatsanwaltschaft München ihre Ermittlungen nun ausgeweitet. Demnach ermittelt die Behörde inzwischen gegen einen dritten Beschuldigten. Ihm werde die "Bestechung von Mandatsträgern" gemäß Paragraf 108e des Strafgesetzbuchs vorgeworfen, hieß es aus Ermittlerkreisen. Wer der dritte Beschuldigte ist, war zunächst unklar - es soll sich um einen weiteren Geschäftsmann handeln. (Der Spiegel)

SCHNELLTESTS - Mehrere große Unternehmen wollen ihrer Belegschaft Corona-Schnelltests in der Firma oder für zu Hause anzubieten. Unter anderem planten dies Aldi Süd, Aldi Nord, Henkel, Metro, Rewe, RWE und Telekom, berichtet die Rheinische Post. Beim Handelskonzern Metro soll es demnach für die Beschäftigten in der Zentrale pro Woche zwei Tests geben. (RHEINISCHE POST)

CORONA-IMPFSTOFF - Mehr als 100 ärmere Länder pochen darauf, den Patentschutz für Covid-19-Medikamente auszusetzen. Zugleich stellten sich reiche Länder dagegen. (FAZ)

HAUSÄRZTE - Bund und Länder ringen um den im April geplanten Starttermin für die Corona-Impfungen in Arztpraxen. Weil die Gesundheitsminister nach Angaben der Bundesregierung unterschiedliche Vorstellungen über den genauen Beginn der nächsten Impfphase haben, müssten nun Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten das Thema in den kommenden Tagen klären. Der Hausärzteverband forderte, mit der Einbindung der Praxen nicht länger zu warten. "Jeder Tag, an dem die Impfungen schnell vorankommen, rettet Leben", sagte Verbandschef Ulrich Weigeldt dem Handelsblatt. (Handelsblatt/SZ/FAZ/Welt)

ATOMKRAFT - Zehn Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima registriert die amerikanische Atomindustrie aus Europa eine neue Nachfrage nach kleinen Kernreaktoren. Hintergrund sei die Sorge vieler Staaten, ohne Atomkraft die Klimaschutzziele zu verfehlen. "Es gibt ein wachsendes internationales Kundeninteresse", sagte Diane Hughes, Marketingchefin der auf Mini-Reaktoren spezialisierten Firma Nuscale aus dem US-Bundesstaat Oregon dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Länder auf der ganzen Welt seien derzeit dabei, kleine modulare Reaktoren, sogenannte SMR, in ihre Klimaschutzpläne aufzunehmen. (RND)

