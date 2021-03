DJ Disney-Sportsender ESPN sichert sich NHL-Rechte für 7 Jahre

Von Benjamin Mullin und Joe Flint

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Medienkonzern Walt Disney hat sich für seinen Sportsender ESPN langfristig die Übertragungsrechte der Spiele der Eishockey-Profiliga NHL gesichert. Wie die Walt Disney Co mitteilte, wird ESPN die Spiele in den kommenden sieben Jahren übertragen. Mit der Transaktion vertraute Personen sagten, dass ESPN rund 2,8 Milliarden US-Dollar für die Pay-TV- und Streamingrechte zahlt.

Eine ESPN-Sprecherin wollte sich zu den finanziellen Details nicht äußern. "Wir glauben, dass das Geschäft die Qualität und den Umfang der Inhalte widerspiegelt, die wir erworben haben", sagte sie.

March 11, 2021

