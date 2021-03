The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.03.2021ISIN NameUSU07181AZ08 BAXTER INTL 20/30 REG.SGB00BD36YT22 ESCHER MARWICK 16/22 MTNUSU3144QAH30 FRONTIER COMMUNICTS 18/26US63253XAJ81 NATL AUSTR. BK 16/21 MTNXS1379630608 DEXIA CL 16/21 MTNUS222213AM23 CEB 16/21US26138EAV11 KEURIG DR PEPPER 16/21US045167DY68 ASIAN DEV. BK 17/21FLRMTNUS045167DL48 ASIAN DEV. BK 16/21DE000CB83CF0 COBA LT2 NACHRANG 11/21DE000RLP1114 RHEINL.PF.SCHATZ.19/21VAR