Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro mit 1,1923 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.Zum Franken bewegt sich der Euro mit Kursen von 1,1095 ebenfalls in etwa auf dem Niveau vom Vortag und behält die 1,11er Marke weiter im Visier. Der US-Dollar bleibt bei 0,9306 Franken innerhalb ...

