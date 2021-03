DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte bei seinen Beratungen vor allem über den seit Jahresbeginn zu beobachtenden Anstieg der Staatsanleiherenditen sprechen. Analysten erwarten überwiegend, dass das Gremium im Ergebnis seine Beunruhigung über diese Entwicklung aussprechen und eine Reaktion in Aussicht stellen wird. Die von Dow Jones Newswires befragten 44 Volkswirte erwarten, dass die EZB ihre Leitzinsen unverändert lassen wird. Auch für die Kaufprogramme sowie die sie betreffende Forward Guidance werden keine Veränderungen erwartet. Die europäischen Staatsanleiherenditen sind seit Jahresbeginn kräftig gestiegen. In der EZB sorgt das für Unruhe, denn das kann auf steigende Finanzierungskosten für Unternehmen und private Haushalte hindeuten. Da im EZB-Rat bekanntermaßen die geldpolitischen "Tauben" in der Mehrheit sind, rechnen Analysten damit, dass sich das Gremium zu einer verschärften Rendite-Rhetorik durchringen wird. Die am Montag veröffentlichten Wochendaten zeigen aber noch nicht an, dass die EZB ihre Anleihekäufe im Rahmen des Pandemiekaufprogramms PEPP anzuheben bereit ist. Wie schon in der Vorwoche betrug das Nettokaufvolumen nur rund 12 Milliarden Euro. EZB-Präsidentin Christine Lagarde dürfte in ihrer Pressekonferenz nach der Ratssitzung höhere Käufe in Aussicht stellen. Analysten erwarten allerdings nicht, dass die EZB darüber hinaus etwas an ihren Anleihekaufprogrammen PEPP und APP ändern wird.

TAGESTHEMA II

Der Kongress verabschiedete am Mittwoch das billionenschwere Corona-Hilfspaket des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Das von Bidens Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus beschloss die Maßnahmen im Umfang von 1,9 Billionen Dollar (1,6 Billionen Euro) mit einer Mehrheit von 220 zu 211 Stimmen. Der Präsident will das Gesetz mit dem Namen "Amerikanischer Rettungsplan" am Freitag mit seiner Unterschrift in Kraft setzen. Der Senat hatte am Samstag für das Hilfspaket gestimmt. Mit dem Rettungspaket will Biden den Kampf gegen die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen verstärken und in Not geratenen Bürgern und Unternehmen helfen. Vorgesehen sind unter anderem Schecks über 1.400 Dollar für Millionen Bürger, was mit insgesamt mehr als 400 Milliarden Dollar zu Buche schlagen wird. Im Kampf gegen die Pandemie hatten die USA bereits im vergangenen Jahr unter Trump mehrere gewaltige Hilfspaket aufgelegt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HUGO BOSS (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q20 ggVj Zahl 4Q19 Umsatz 581 -30% 16 825 EBIT 8,0 -94% 16 124 Ergebnis vor Steuern -2,0 -- 16 110 Ergebnis nach Steuern/Dritten -2,0 -- 16 60 Ergebnis je Aktie -0,03 -- 16 0,87

Weitere Termine:

07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 virtuelle BI-PK), Hannover

07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Jahresergebnis, Bad Vilbel

07:30 FI/Ferratum Oyj, Jahresergebnis, Helsinki

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis, Triest

11:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahresergebnis, Stuttgart

14:00 DE/Bayer AG, Abschluss virtueller Kapitalmarkttag

(seit 10.3.)

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende HSBC Holdings plc 0,15 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 725.000 zuvor: 745.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IE/Auktion von 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031 Auktion von 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2050 im Gesamtvolumen von 1,0 bis 1,5 Mrd EUR 11:00 IT/Auktion von 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2024 im Volumen von 4,5 bis 5,0 Mrd EUR Auktion von 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2028 im Volumen von 2,5 bis 3,0 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion von 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2026 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion von 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2033 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion von 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 10 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 14.585,00 0,16 S&P-500-Indikation 3.917,00 0,19 Nasdaq-100-Indikation 12.846,50 0,47 Nikkei-225 29.211,64 0,60 Schanghai-Composite 3.418,47 1,81 +/- Ticks Bund -Future 171,43 -3 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 14.540,25 0,71 DAX-Future 14.562,00 0,81 XDAX 14.564,15 0,81 MDAX 31.571,28 -0,17 TecDAX 3.305,79 -0,05 EuroStoxx50 3.819,92 0,89 Stoxx50 3.270,51 0,62 Dow-Jones 32.297,02 1,46 S&P-500-Index 3.898,81 0,60 Nasdaq-Comp. 13.068,83 -0,04 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,46 +21

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter auf Rekordkurs erwarten Marktteilnehmer den DAX am Donnerstag. Vorbörslich zeichnet sich eine Eröffnung bei 14.580 Punkten ab, den bisherigen Rekordstand hat der DAX am Mittwoch bei 14.561 Punkten markiert. Im Blick steht laut Marktteilnehmern nun die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Der EZB-Rat dürfte vor allem über den Anstieg der Staatsanleiherenditen sprechen. Analysten erwarten überwiegend, dass sich die EZB beunruhigt über die Entwicklung zeigt und eine Reaktion in Aussicht stellt. "Das wäre dann gut für Risiko-Assets", so ein Marktteilnehmer. Im Anschluss an die Sitzung dürfte die Positionierung auf den großen Verfall in der kommenden Woche starten. Dieser wirkt für gewöhnlich trendverlängernd, in die diesem Fall also nach oben.

Rückblick: Für Erleichterung sorgte die Bekanntgabe der jüngsten US-Verbraucherpreise. Diese fielen zwar wie im Konsens erwartet aus, allerdings hatten einige Beobachter befürchtet, dass die Preise überschießen könnten. Die Anleger gehen derweil fest davon aus, dass das US-Konjunkturprogramm durchgewunken wird. Die Ergebnisse von Inditex fielen der Royal Bank of Canada (RBC) zufolge schwächer als geschätzt aus. Allerdings überrasche die Dividende positiv. Die Inditex-Aktie schloss 1,2 Prozent fester. ITV verloren nach dem Abgang von Moderator Piers Morgan 3,8 Prozent. Die Citigroup-Analysten befürchten negative Auswirkungen auf die Werbeeinnahmen. Bouygues hat 12 Millionen Alstom-Aktien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens verkauft - das ist etwas mehr als die Hälfte seiner Beteiligung an dem Bahntechnikkonzern. Nach Abschluss der Transaktion sinkt die Alstom-Beteiligung auf 3,12 Prozent. Alstom verloren 0,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Der DAX markierte im Verlauf ein neues Allzeithoch. Nach Zahlen-Vorlage ging es für Adidas um 2,8 Prozent nach oben. Positiv stellten die Analysten von Baader den Dividendenvorschlag heraus, mit 3 Euro übertreffe er die Konsenserwartungen erheblich. Der Sportartikel-Hersteller hat im Schlussquartal 2020 zwar deutlich weniger verdient aber den währungsbereinigten Umsatz leicht gesteigert. Gut kamen die neuen Mittelfristziele von Bayer (+2,7%) an. Bernstein sieht nun Aufwärtsrevisionbedarf bei den Marktschätzungen für Umsatz sowie Margen. Nach einer Kaufempfehlung der Citigroup gewannen Deutsche Telekom 5,1 Prozent. Infineon verloren 3,9 Prozent. Grundsätzlich sei Infineon ein Profiteur der Elektrifizierung des Automobilsektors, hieß es im Handel, allerdings leide das Unternehmen unter dem akuten Chipmangel. Klöckner (+1,5%) hat vergangenes Jahr wegen Belastungen aus der Corona-Pandemie und Restrukturierungskosten erneut einen Millionenverlust verzeichnet. Für das laufende Jahr zeigte sich der Konzern jedoch optimistisch. Brenntag (+4,6%) hat sich laut DZ Bank im Umfeld der Covid-19-Krise überraschend gut geschlagen. Die kräftigen Cashflows spiegelten sich in einem überraschend hohen Dividendenvorschlag von 1,35 Euro wider. "Diese Nachricht kommt überraschend", so ein Marktteilnehmer zu der Meldung, dass der LPKF-CEO Bendele das Unternehmen bereits Ende April 2021 verlässt. Bendele habe LPKF neu aufgestellt und die Investoren mit seiner Strategie in den Bann gezogen. LPKF verloren 4,1 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit guten Vorgaben aus den USA, wo der Dow-Jones-Index kräftig stieg und ein neues Rekordhoch markierte, ging es im nachbörslichen Handel am Mittwoch noch etwas nach oben. Unter den Einzelwerten zeigten sich SAP dabei unbeeindruckt von den Zahlen, die US-Wettbewerber Oracle nach Börsenschluss an der Wall Street vorgelegt hatte. Die SAP-Aktie tendierte am Abend kaum verändert.

USA / WALL STREET

