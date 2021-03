BERLIN (dpa-AFX) - Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL hat sich mit der Walt Disney Company und ESPN auf einen neuen Fernsehvertrag geeinigt. Dieser soll der NHL nach US-Medienberichten pro Jahr 400 Millionen US-Dollar (rund 336,1 Mio Euro) einbringen. Der neue Kontrakt beginnt mit der Saison 2021/22 und soll vorerst bis zur Saison 2027/28 laufen. Bis dahin würde die Liga 2,8 Milliarden US-Dollar einnehmen. Das wäre gut doppelt so viel wie der noch laufende Vertrag mit dem Sender NBC einbringt.

"Die Partnerschaft zwischen der besten Eishockey-Liga der Welt und den Plattformen des Walt-Disney-Konzerns ist ein großer Gewinn für unsere Fans und unser Spiel", sagte Gary Bettman, der Commissioner der NHL, am Mittwoch (Ortszeit). Die NHL will demnächst in einem weiteren TV-Vertrag zusätzliche Rechte verkaufen.