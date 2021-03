Zürich (awp) - Die auf Industrieunternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 einen Verlust erlitten. Hauptgrund dafür ist der Verkauf einer Division. Auch für das Gesamtjahr 2020/21 wird ein Verlust erwartet. In der Berichtsperiode (per Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...