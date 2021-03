Rund die Hälfte des Gewinnes soll beim Immobilien-Unternehmen wiederum wie schon in den letzten 3 Jahren in Form eines Aktienrückkaufes an die Aktionäre fliessen.L achen SZ - Das inhabergeführte Immobilien-Unternehmen mit Sitz in Lachen SZ erzielte im herausfordernden Pandemiejahr 2020 sein bisher bestes Ergebnis. Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betrug CHF 41.633 Mio. Der Gewinn vor Steuern betrug CHF 36.285 Mio. Der Gewinn nach Steuern und Minderheitsanteilen betrug erfreuliche CHF 26.814 Mio., was einen Gewinn pro Aktie von...

