++ Die europäischen Märkte werden voraussichtlich höher eröffnen ++ EZB-Zinsentscheid um 13:45 Uhr, Lagarde-Pressekonferenz um 14:30 Uhr ++ Biden hält über Nacht eine Rede an die Nation ++ Es wird erwartet, dass die europäischen Märkte nach den positiven Entwicklungen an der Wall Street und in Asien höher eröffnen werden. Das wichtigste Ereignis des Tages ist der EZB-Zinsentscheid um 13:45 Uhr. Im Gegensatz zu den US-Notenbankern haben die EZB-Mitglieder zumindest versucht, die steigenden Renditen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...