11.03.2021.2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) gibt Gas in 2021. Am 16.02. verkündete man die Übernahme eines Unternehmens mit Umsatz von ca. 120 Mio.EUR, 300 Mitarbeitern,am 12.02. hatte man die Anleihe um 10 Mio EUR aufgestockt, am 03.02. empfahl der Platow Brief Mutares u.a. wegen der am 29.01. gemeldeten Übernahme von Ericsson Services in Italien und heute: 73,25 % Anteil an der börsennotierten STS Group wird für 7,00 EUR je Aktie verkauft Und so kommt eine zwischenzeitlich - auch aufgrund der Pandemiemassnahmen - mit teilweise Irritation betrachtete "Mutares-Story" zu einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...