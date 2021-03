CA Immo hat in einem "Off-Market-Deal" das Bürogebäude "Pohlstraße 20" in Berlin-Mitte erworben. Das Objekt verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 7.800 m² und ist vollständig an Mieter wie Thyssen Krupp Elevator und Bombardier vermietet. Der Kaufpreis in Höhe von 47,35 Mio. € spiegelt eine Bruttoanfangsrendite von 2,7 Prozent bei laufenden Bruttomieteinnahmen in Höhe von 1,3 Mio. Euro wider, wie das Unternehmen mitteilt. Bei einer durchschnittlichen Büromiete von ca. 12,50 €/m² wird erwartet, dass nach einer Stabilisierungsphase eine Bruttorendite von über 5,5 Prozent erzielt wird.

