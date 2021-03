DJ RWE sichert sich Kontrakte für 6.544 MW in britischer Auktion

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern RWE hat sich bei einer Kapazitätsauktion für den britischen Strommarkt Kontrakte in Höhe von 6.544,1 Megawatt (MW) zur Lieferung in den Jahren 2024 und 2025 gesichert. Mit Ausnahme des Standorts in Cheshire und der beiden 20-MW-Neubauprojekte in Cheshire und in Grimsby seien für alle Standorte Vereinbarungen gesichert worden, die an der Auktion teilgenommen haben, teilte die RWE AG mit.

Die sogenannte T-4 Kapazitätsmarkt-Auktion wurde zu einem Preis von 18,00 Britischen Pfund je Kilowatt (kW) pro Jahr geschlossen, wie der britische Übertragungsnetzbetreiber National Grid mitteilte. Das zuständige britische Ministerium muss die Ergebnisse noch bestätigen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2021 02:24 ET (07:24 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.