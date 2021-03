DGAP-News: Bloxxon AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Personalie

Bloxxon AG: Johannes Schmitt neuer Co-Vorstand (News mit Zusatzmaterial)



11.03.2021 / 09:02

P R E S S E M I T T E I L U N G BLOXXON AG mit neuem Co-Vorstand



Berlin, 11.03.2021. Die BLOXXON AG hat einen neuen Co-CEO. Ab dem 15. März übernimmt Johannes Schmitt gemeinsam mit Jens Siebert die Führung des Berliner Finanztechnologie-Unternehmens. Schmitt kommt von Kraken, einer der weltweit größten Kryptobörsen, wo er über sieben Jahre in verschiedenen Positionen tätig war, zuletzt als Director of Banking and Payments. Schmitt hält einen Doktortitel in Philosophie von der University of Southern California. Bei der BLOXXON wird Johannes Schmitt zukünftig die Bereiche Produktstrategie, Vertrieb und Informationstechnologie verantworten und den Fokus vor allem auf den weiteren Ausbau des Leistungsspektrums sowie die Expansion des Partnernetzwerkes legen. "Ich beobachte seit geraumer Zeit eine stark zunehmende Nachfrage institutioneller Kunden, die gemeinsam mit einem professionellen und regulierten Partner ihr Geschäft im Bereich Crypto Assets und digitale Vermögenswerte auf- und ausbauen möchten. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die BLOXXON auf Basis ihres regulatorischen Set-ups und der frühen konsequent professionellen Herangehensweise bei Dienstleistungen und innovativen Produkten als eine der führenden Crypto as a Service-Plattformen für Banken und Finanzdienstleister etablieren wird", sagt Johannes Schmitt, Co-Vorstand der BLOXXON AG. Andreas Leckelt, Aufsichtsratsvorsitzender der BLOXXON AG: "Johannes verfügt über eine langjährige Expertise im Bereich der Kryptowährungen und Blockchaintechnologie sowie eine umfangreiche operative Erfahrung mit multinationalen Finanzinstitutionen. In Anbetracht des zu erwartenden exponentiellen Wachstums bei unseren Kunden, freuen wir uns darauf, die dynamische Expansion der BLOXXON gemeinsam mit Johannes in den kommenden Jahren voranzutreiben." Neues Mitglied im Aufsichtsrat Zudem hat die BLOXXON AG auf ihrer außerordentlichen Hauptversammlung am Freitag, 12. Februar 2021, Herrn Eric Romba zum neuen Mitglied im Aufsichtsrat gewählt. Eric Romba ist Partner der Kanzlei lindenpartners und einer der führenden Kapitalmarktrechts- und Blockchainexperten in Deutschland. Sein Fokus liegt auf der Digitalisierung von Geschäftsmodellen und deren aufsichtsrechtliche Einordnung.

BLOXXON AG

www.bloxxon.co

Die BLOXXON AG bietet institutionellen Anlegern und Finanzdienstleistern Produktlösungen und API-Services für digitale Assets in den Kerngeschäftsfeldern Custody (Verwahrung von digitalen Assets), Tokenisierung (Emission digitaler Wertpapiere) und Asset Servicing (Trading, Reporting, Zugang zu Handelsplätzen). Mit eigenen Lizenzen für die Kryptoverwahrung, Anlagevermittlung und Finanzportfolioverwaltung ist die BLOXXON führender Crypto-as-a-Service Partner für Investmentgesellschaften, Vermögensverwalter und Banken. Unternehmen und Asset Managern bietet die BLOXXON einen One-stop-Shop für tokenisierte Wertpapieremissionen. Emittenten wie die L'Osteria SE und renommierte Bankpartner wie Hauck & Aufhäuser vertrauen bereits auf die Leistungen der BLOXXON AG. Vermögenden Privatkunden bietet die BLOXXON AG über ihr Tochterunternehmen Kapilendo Invest AG Zugang zur ersten regulierten Vermögensverwaltung mit Crypto Assets in Deutschland. Kontakt

Hanna Dudenhausen/ Head of PR/ BLOXXON AG/ Joachimsthaler Str. 30 / 10719 Berlin / Telefon +49 (0)30 3642 857-0 / h.dudenhausen@bloxxon.co / www.bloxxon.co Zusatzmaterial zur Meldung:



Bild: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=65a4b50d3194700b38a1aa4053083795

Bildunterschrift: Johannes Schmitt, Co-Vorstand der BLOXXON AG



11.03.2021

