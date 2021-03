Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Gewinnserie am Donnerstag fortsetzten. So wird erwartet, dass der Dax +0,71% das vierte Rekordhoch in Folge erreicht. Knapp eine halbe Stunde vor Xetra-Handelsbeginn nahezu unverändert bei 14. 583 Punkten gesehen. Er nähert sich damit erstmals der Marke von 14.600 Punkten. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 +0,37% wird ebenfalls freundlich erwartet. "Der deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...