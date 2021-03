Der Biotech-Konzern Biogen plant den Bau einer neuen Gentherapie-Produktionsanlage im US-Bundesstaat North Carolina. Das geschätzte Investitionsvolumen am Standort Research Triangle Park beträgt 200 Mio. US-Dollar. Mit der Investition will das Unternehmen seine wachsende Gentherapie-Pipeline in mehreren Therapiebereichen zu unterstützen. Das Portfolio umfasst vor allem Medikamente für Menschen, die an schweren neurologischen und neurodegenerativen Erkrankungen leiden. Der neue Standort soll eine ...

