SHOP APOTHEKE EUROPE schlägt Henriette Peucker als neues Mitglied des Aufsichtsrats vor; Björn Söder übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz. Sevenum / Venlo, Niederlande 11. März 2021. Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 21. April 2021 schlägt der Aufsichtsrat von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. Frau Henriette Peucker als neues Mitglied des Aufsichtsrats zur Wahl vor. Jan Pyttel, der den Aufsichtsrat aktuell leitet, wird sein Amt zum Ablauf seiner Bestellung nach der Hauptversammlung 2021 auf eigenen Wunsch zur Verfügung stellen und aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Als Anteilseigner bleibt Jan Pyttel dem Unternehmen weiterhin verbunden. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats und des Vorstands bedankt sich der bisherige stellvertretende Vorsitzende Björn Söder bei Jan Pyttel: "Wir danken Jan für seine langjährige und hervorragende Arbeit im Aufsichtsrat von SHOP APOTHEKE EUROPE. Er hat mit seiner Erfahrung die Entwicklung der Firma seit dem Börsengang 2016 prägend mitgestaltet. Mit Henriette Peucker haben wir eine international erfahrene Führungspersönlichkeit gefunden, die das Gremium optimal ergänzt und SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. in der kommenden Entwicklungsphase mit Rat und Tat zu Seite stehen wird." Henriette Peucker verfügt über langjährige Expertise im Bereich Public Affairs und bringt gleichzeitig tiefes Kapitalmarkt-Knowhow mit. Sie leitet als Partnerin das Brüsseler Büro von Finsbury Glover Hering und hat seit ihrem Eintritt 2010 den Bereich Public Affairs mit aufgebaut. Zuvor war sie in vergleichbarer Position für die Deutsche Börse AG sowie im Investment Banking von Schroders und Citigroup tätig. Es ist vorgesehen, dass Björn Söder in der konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung zum neuen Vorsitzenden und Frank Köhler zum stellvertretenden Vorsitzenden ernannt werden.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv. Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 6,3 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE. Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. Im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 21. September 2020 im Aktienindex MDAX gelistet. PRESSEKONTAKTE. Publikums- und Fachmedien:

