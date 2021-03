DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

LBBW: EZB kündigt höhere Anleihekäufe an

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) bei ihren Beratungen am Donnerstag nichts an den Rahmenbedingungen der Geldpolitik ändern. "Wir erwarten jedoch ein Statement, dass sie willens ist, das Volumen ihrer Anleihekäufe über das bisherige Durchschnittsniveau von netto 61 Milliarden Euro je Monat hinaus anzuheben, um so die Renditen tendenziell wieder zu drücken", schreibt Analyst Uwe Streich in einem Kommentar.

Deutsche Arbeitskosten steigen im vierten Quartal um 2,1 Prozent

Die Arbeitskosten in Deutschland sind im vierten Quartal 2020 deutlich gestiegen. Ein wichtiger Grund war, dass dieses Quartal stärker von den Corona-Schutzmaßnahmen beeinflusst war als das dritte Quartal oder auch das erste und das zweite Quartal. Im Zuge dieser Maßnahmen sank insbesondere die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden, wodurch rechnerisch die Kosten je geleistete Arbeitsstunde gegenüber dem Vorquartal stark stiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Arbeitskosten um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Norwegens Parlament erneut Ziel von Cyberangriff

Das norwegische Parlament ist erneut zum Ziel eines Cyberangriffs geworden. Aus dem IT-System seien Daten heruntergeladen worden, "die Situation ist derzeit unklar und wir kennen noch nicht das ganze Ausmaß des Angriffs", teilte die Leiterin der Parlamentsverwaltung, Marianne Andreassen, in Oslo mit. Erst vor sieben Monaten war das auch als Storting bezeichnete Abgeordnetenhaus von mutmaßlich russischen Hackern angegriffen worden.

Verwirrung um Rechtmäßigkeit nach Rücktritt von Regionalpräsidentin von Madrid

Mit ihrem Rücktritt und der Ausrufung einer Neuwahl hat die Präsidentin der Region Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Fragen über die Rechtmäßigkeit ihres Vorgehens aufgeworfen. Die Politikerin der konservativen Volkspartei (PP) setzte die Neuwahl für den 4. Mai an, wie sie in einer kurzen Fernsehansprache mitteilte. Unklar ist allerdings, ob Díaz Ayusos Schritt überhaupt rechtlich zulässig war, da zwei Misstrauensanträge eingereicht worden waren.

US-Kongress verabschiedet billionenschweres Corona-Hilfspaket

Der US-Kongress hat das billionenschwere Corona-Hilfspaket von Präsident Joe Biden verabschiedet. Im Repräsentantenhaus stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten für die Maßnahmen im Umfang von 1,9 Billionen Dollar. Biden will das "Amerikanischer Rettungsplan" genannte Gesetz am Freitag mit seiner Unterschrift in Kraft setzen.

USA verhängen weitere Sanktionen gegen Myanmar

Wegen des brutalen Vorgehens der Armee in Myanmar gegen friedliche Demonstranten haben die USA ihre Sanktionen gegen die Militärjunta verschärft. Das Finanzministerium in Washington kündigte Strafmaßnahmen gegen zwei erwachsene Kinder von Junta-Chef Min Aung Hlaing an, die vom Verhalten ihres Vaters profitiert haben sollen.

USA nennen im April Finanzbeiträge für Pariser Klimaschutzabkommen

Nach ihrer Rückkehr zum Pariser Klimaschutzabkommen wollen die USA ihre finanziellen Verpflichtungen im internationalen Kampf gegen die Erderwärmung im April bekannt geben. Die Bekanntgabe der Beiträge werde auf dem Klima-Gipfel am 22. April oder kurz davor erfolgen, kündigte der US-Klima-Beauftragte John Kerry nach einem Treffen mit dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire in Paris an.

Brasiliens Ex-Präsident Lula nennt Bolsonaros Corona-Politik "schwachsinnig"

Mit einer scharfen Attacke gegen Brasiliens rechtsextremen Präsident Jair Bolsonaro hat sich Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva in der Politik seines Landes zurückgemeldet. Angesichts der schweren Corona-Krise in Brasilien sagte der linksgerichtete Lula in der Nähe von São Paulo: "Folgen Sie nicht den schwachsinnigen Entscheidungen des Präsidenten der Republik oder des Gesundheitsministers: Lassen Sie sich impfen."

Mexiko steht vor Legalisierung von Cannabis für Freizeitkonsum

Mexiko könnte bald als drittes Land weltweit Cannabis für den Freizeitkonsum freigeben. Die Abgeordnetenkammer stimmte mit 316 zu 129 Stimmen für einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Es gilt als wahrscheinlich, dass auch der Senat dem Vorhaben zustimmen wird. Dieser hatte das neue Gesetz bereits im November verabschiedet, wegen Änderungen muss er nun erneut darüber abstimmen. Künftig wäre damit der Besitz von 28 Gramm Marihuana und bis zu acht Cannabispflanzen für den Eigengebrauch legal.

