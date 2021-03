Köln (ots) - Ab 20.4. lädt Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding immer dienstags um 20:15 Uhr zum "Tauschkonzert" ein. Nach seiner ersten Teilnahme 2019 führt er bei "Sing meinen Song" nun als neuer Gastgeber durch die Sendung. Außerdem mit dabei: Reggae-Star Gentleman, der bereits 2017 seine Songs zum Tausch anbot und nun erneut dabei ist, da er durch seine letzte Teilnahme zu einem deutschsprachigen Album inspiriert wurde, Show-Ikone DJ BoBo, die Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann, Singer-Songwriter Joris, Frontmann der Folk-Band "Mighty Oaks" Ian Hooper sowie die Sängerin und Rapperin Nura. Jede Woche steht einer der Künstler im Fokus und bietet seine größten Hits zum Tausch an. Was macht Johannes Oerding aus einem DJ-BoBo-Song? Wie hören sich die Hits von Gentleman z.B. in einer ganz neuen Version von Stefanie Heinzmann an? Wie klingt Joris interpretiert von Nura? Und wie werden deren Rap-Songs von Ian Hooper verändert? So hat man die Songs dieser sieben Musik-Acts noch nie gehört und solche privaten Einblicke noch nie bekommen!Die Dreharbeiten zur 8. Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" fanden aufgrund der anhaltenden Corona-Situation erstmals in Deutschland - an der Ostsee auf dem Gut Weissenhaus - statt. Gedreht wurde im März unter strengen Corona-Maßnahmen und mit ständigen Tests, sodass keiner der Künstler:innen und auch niemand vom Produktionsteam bei den Dreharbeiten mit Covid-19 infiziert wurde.Die Ausstrahlungstermine von "Sing meinen Song" im Überblick:20.4., Folge 1: DJ BoBo27.4., Folge 2: Joris4.5., Folge 3: Nura11.5., Folge 4: Ian Hooper / "Mighty Oaks"18.5., Folge 5: Stefanie Heinzmann25.5., Folge 6: Gentleman1.6., Folge 7: Johannes Oerding8.6., Folge 8: DuetteAlle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind 7 Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf TVNOW abrufbar sowie im Premiumbereich bereits 7 Tage vor Ausstrahlung und ein ganzes Jahr lang nach Ende der Staffel verfügbar.Das Album zur Sendung:Nicht nur im Fernsehen, sondern auch in den Charts ist das VOX-Format seit jeher ein voller Erfolg. Die bisher erschienenen 13 Alben zur Sendung erreichten insgesamt achtfachen Gold- und sechsfachen Platinstatus und weit über 300 Mio. Streams. Am 7. Mai 2021 erscheint "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 8" als Super Deluxe Digipack mit den 42 Tauschsongs und acht Duetten auf insgesamt drei CDs. Auch in diesem Jahr wird es die auf 3.000 Stück limitierte Fan-Box geben. Enthalten sind darin das Deluxe Digipack, die DVD mit den Duetten aus der Sendung, ein modernes Smartphone-Induktionsladegerät aus Holz mit exklusiver Prägung, Fotokarten in Polaroid-Optik und ein völlig neugestaltetes Buch mit über 70 Seiten voller persönlicher Infos und Fotos der mitwirkenden Künstler. Ab 11.3.2021 startet der Vorverkauf aller Produkte."Die Story" im Anschluss an das Tauschkonzert:Auch im Anschluss an "Sing meinen Song" dreht sich ab dem 20.4. bei VOX alles um die teilnehmenden Musiker. Um 22:15 übernimmt Moderatorin Laura Dahm das Kommando. Für die Doku-Reihe "Die Story" ist sie backstage unterwegs, trifft die Musiker unmittelbar nach ihrem Auftritt, spricht mit ihnen über den besonderen Spirit der Sendung und nimmt die Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch Privatleben und Karriere der Künstler.Hashtag zur Musik-Event-Reihe: SingMeinenSongDie Sendereihenfolge, alle Tauschsongs, Interviews und Social-Media-Impressionen der Künstler finden Sie zeitnah im VOX Media Hub.Noch Fragen? Dann nehmen Sie an unserem digitalen "Sing meinen Song"-Interviewtag teil!Bei unserem "Sing meinen Song"-Interviewtag am 18.3. haben Sie die Möglichkeit, Einzelinterviews mit Johannes Oerding, DJ BoBo, Gentleman, Stefanie Heinzmann, Joris, Nura und Ian Hooper zu führen. Teilen Sie uns in Ihrer Anmeldung zum Interviewtag bitte mit, mit wem Sie ein Einzelinterview am Telefon oder via Videochat führen möchten. Wir stimmen die Anfragen dann ab.Bitte beachten Sie, dass die Zitate aus den Interviews vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen und dass es auf die Interviews eine Sperrfrist bis 8.4. geben wird.Der "Sing meinen Song"-Interviewtag im Überblick:WANN?Donnerstag, 18.3.2021 zwischen 11:30 Uhr bis 14:30 UhrWir freuen uns auf Ihre Rückmeldung bis zum 14. März unter kommunikation.vox@mediengruppe-rtl.de.Herzliche Grüße!Ihr Team VOX KommunikationPressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4860828