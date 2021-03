Egelsbach (ots) -- Bewährte Wirksamkeit mit natürlicher Formel speziell für Schwangere- 100% natürliche Inhaltsstoffe nach ISO 16128 Standard ohne tierische Inhaltstoffe (vegan)- Enthält natürliche Öle von Super-Foods wie Chiasamen und GranatapfelEgelsbach (ots) - Jede Mama hat die Erfahrung gemacht: Die Schwangerschaft ist eine besondere Lebensphase, in der Körper und Haut sich verändern und anpassen müssen - und damit auch die Hautpflege. Denn das Wachstum des Babybauches dehnt die Haut an Bauch, Hüften, Oberschenkeln und Gesäß, und nicht selten entstehen dadurch feine Geweberisse, die auf der Haut als Dehnungsstreifen sichtbar werden. Ein Andenken, das nicht jede Frau gerne behalten möchte. Das neue Bi-Oil MAMA Hautpflege-Öl hilft auf sanfte Weise das mögliche Auftreten von Schwangerschaftsstreifen zu reduzieren und zu mildern, jetzt neu, auf ganz natürlicher Basis.Gezielte Pflege auf rein pflanzlicher BasisBi-Oil, der Spezialist bei Dehnungsstreifen, weiß um das Bedürfnis werdender und frischgebackener Mütter, sogenannte Schwangerschaftsstreifen abzumildern. Gleichzeitig möchten Schwangere ganz genau wissen, was in Pflegeprodukten enthalten ist - achten sie doch verstärkt auf alles, was sie ihrem Körper und somit auch ihrem ungeborenen Kind zuführen. Nicht nur was über die Ernährung in den Bauch, sondern auch was als Pflege auf den Bauch kommt, muss für die meisten Frauen in dieser besonderen Zeit so natürlich und nährstoffreich wie möglich sein. Der Hautpflegespezialist Bi-Oil weiß dies und reagiert nach intensiver Forschung nun auf das Bedürfnis schwangerer Verbraucherinnen:Das bewährte Bi-Oil Hautpflege-Öl bei Dehnungsstreifen, Narben und Pigmentflecken bekommt Verstärkung durch das speziell auf werdende Mütter zugeschnittene Bi-Oil MAMA Hautpflege-Öl. Dieses basiert zu 100 Prozent auf natürlichen Inhaltsstoffen und bietet Schwangeren, die eine wirksame Pflege bei Dehnungsstreifen wünschen, somit eine natürliche Alternative.Stark bei Streifen dank wertvoller Super-FoodsMit dem Bi-Oil MAMA Hautpflege-Öl hat Bi-Oil die erste zu 100 Prozent natürliche Formulierung entwickelt. Die natürliche MAMA Variante hilft, das mögliche Auftreten von Schwangerschaftsstreifen zu reduzieren, und verbessert das Erscheinungsbild bestehender Narben - zu denen auch Dehnungsstreifen gehören. Die Wirksamkeit des Bi-Oil MAMA Öls beruht dabei auf den enthaltenen, wertvollen Pflanzenölen: Die Basis aus Soja-, Sonnenblumen- und Distelöl wird durch Spezial-Öle aus sogenannten Super-Foods angereichert. So stecken im neuen Bi-Oil MAMA neben dem seit Langem in der Hautpflege bewährten Jojoba-Öl auch Öle aus den als Powerfood bekannten Chia-Samen, die durch ihren hohen Gehalt an Omega-3 die Feuchtigkeitsversorgung der Haut unterstützen, und aus Granatapfel-Kernen, die die Vorbeugung und Verbesserung von Dehnungsstreifen unterstützen. Ergänzt werden diese gesunden "Früchtchen" unter anderem durch Inka Nuss Öl, was reich an ungesättigtenFettsäuren ist und die Elastizität der Haut verbessert, sowie Weizenkeim-Öl als natürliche Vitamin E Quelle.Was sich liest wie die Zutatenliste für eine leckere, gesunde Bowl, ist im Grunde genau das - nur nicht zum Essen, sondern zur äußerlichen Pflege für den wachsenden Babybauch und seiner beanspruchten Haut. Ergänzt wird der natürliche Vitamincocktail durch die bewährten pflanzlichen Inhaltsstoffe der klassischen Bi-Oil Formulierung: Ringelblumenextrakt, Öle der Römische Kamille, Lavendel, Rosmarin sowie entzündungshemmende und antioxidative Inhaltsstoffe.Erwiesene Wirksamkeit: Von Studien belegt, von Hebammen bezeugtDie Wirksamkeit des neuen Bi-Oil MAMA Hautpflege-Öls ist nicht nur durch klinische Tests [1] belegt in der 97% eine Verbesserung ihrer Dehnungsstreifen bestätigen, sondern überzeugt auch Profis auf dem Gebiet der Babybauch-Pflege: "Ein pflegendes Öl ist eine sinnvolle Begleitung während der Schwangerschaft und kann, täglich angewendet, helfen, Dehnungsstreifen vorzubeugen", wissen die Hebammen Anja Stern und Marie Kuon von @hallohebamme. "Eine rein pflanzliche Formulierung sorgt zusätzlich für ein besonders gutes "Bauchgefühl" der werdenden Mutter - was wir natürlich befürworten."Die durchgeführten Tests bestätigten ebenfalls die Eignung des Öls für sensible und trockene Haut sowie das schnelle Einziehen ohne fettigen Film auf der Haut. Bi-Oil MAMA Hautpflege-Öl verbessert nachweislich auch das Erscheinungsbild von Narben, wie z.B. eine Kaiserschnittnarbe, und ungleichmäßiger Hauttönung sowie insbesondere von Dehnungsstreifen:Das neue Bi-Oil MAMA Hautpflege-Öl ist ab sofort im Handel erhältlich. Die 125ml "Schwangerschafts-Größe" wird zu UVP 18,95 EUR angeboten. Weitere Größen (60ml und 200ml) sind in der Apotheke und Online, z.B. bei Amazon, erhältlich.Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie unter diesem Downlodlink (https://lion.box.com/s/xeo179rbu4vor4ymdoxk26rkp0n0sx1b).[1] Quelle: proDERM Institut Hamburg, 2020, 8 Wochen, 36 ProbandenHintergrund Union Swiss/delta pronaturaDas Kosmetik-Unternehmen Union Swiss aus Kapstadt begann Anfang 2000 mit der weltweiten Vermarktung von Bi-Oil. Heute benutzen bereits Millionen von Frauen in über 140 Ländern das reichhaltige Öl für ihre Schönheitspflege. Im Mai 2011 wurde Bi-Oil durch das mittelständische Markenartikel-Unternehmen delta pronatura auch auf dem deutschen und österreichischen Markt eingeführt. Das Unternehmen beschäftigt in vierter Generation weltweit circa 400 Mitarbeiter mit Hauptsitz in Egelsbach nahe Frankfurt am Main. Mit der Übernahme der exklusiven Vertriebslizenz für Bi-Oil ist es gelungen, ein zusätzliches Standbein neben den bereits heute erfolgreichen Marken Dr. Beckmann, Bullrich und Blistex aufzubauen.