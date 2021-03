Die wichtigsten Börsen in Asien setzten am Donnerstag zusammen mit den großen Aktienindex-Futures der Wall Street ihre Rallye fort. Am Mittwoch erreichte der Dow Jones ein neues Rekordhoch und der S&P 500 verzeichnete die beste zweitägige Rallye seit Anfang Februar. Die schwächer als erwartet ausgefallenen Daten zu den Verbraucherpreisen milderten die Sorgen über eine Überhitzung der US-Wirtschaft. Die Kerninflationsrate, die Preise für Lebensmittel und den Energiesektor aus der Berechnung ausschließt, ...

