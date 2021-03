Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Banggood (https://www.banggood.com/?utmid=15617), ein weltweit führender Online-Shop macht ab dem 10 März seine Frühjahrsangebote 2021 zugängig. Die Promotionskampagne soll in der Zeit vom 24. bis 27. März ihren Höhepunkt erreichen. Zusätzlich zu den Rabatten von bis zu 70 % erhalten Kunden in diesem Zeitraum auch Listen mit offiziellen Empfehlungen von Banggood, um die besten Produkte sie zu identifizieren. Der Vorverkauf beginnt am 17. März."Im vergangenen Jahr haben wir uns auf die Bedürfnisse der Nutzer konzentriert und uns bemüht, ein multidimensionales Einkaufserlebnis für sie zu schaffen. Für diese Initiative haben wir viel Lob erhalten. Diese neuen Funktionen werden auf die Frühjahrsverkaufsaktion ausgeweitet, unserer ersten groß angelegte Verkaufsaktion für 2021," sagte Qin Peng, der Leiter der Customer Experience bei Banggood.Die Frühjahrs-Verkaufsaktion 2021 gliedert sich in drei Phasen:- Phase 1: 10. März, 16:00 Uhr (UTC+8) - 17. März, 15:59 Uhr (UTC+8)Tipps zum Sparen auf der Banggood Liste +: Machen Sie Ihren Einkaufsplan im VorausIn der 1. Phase gibt Banggood die Spartipps-Seite für die gesamte Promotionsaktion frei: Die Nutzer können sich über die wichtigsten Regeln und die Sonderangebote dieser Aktion informieren und im Vorfeld einen Einkaufsplan erstellen.Die beliebte Banggood Official Recommendations Liste wird Nutzern weiterhin ausgewählte Produkte empfehlen. In dieser Zeit stellt Banggood auch, basierend auf Daten und Nutzerkommentaren, eine neue Produktrangliste auf, die neue Produkte, beliebte Produkte und Marken, die Nutzer weiterempfehlen, enthält, um den Nutzern passgenaue Empfehlungen zu geben.- Phase 2: 17. März, 16:00 Uhr (UTC+8) - 24. März, 15:59 Uhr (UTC+8)Price Storm: Wenn Sie $1 einzahlen, erhalten Sie den TiefstpreisBenutzer können sich Vorverkaufsprodukte sichern, indem sie in diesem Zeitraum eine Anzahlung von $1 oder $3 tätigen. Nach Eingang der Anzahlung erhält der Benutzer einen zusätzlichen Rabatt, der bei Zahlung des Restbetrags verrechnet wird. Die restliche Zahlung muss dann zwischen 16:00 Uhr am 24. März (UTC+8) bis 15:59 Uhr am 27. März (UTC+8) getätigt werden.Winna Qiu, Leiterin der Kampagnen-Operation, sagte: "Die Anzahlfunktion im Vorverkauf ermöglicht es uns, Waren im Voraus zuzuteilen und verkürzt die Logistikzeit. Sie wurde von treuen Nutzern von Banggood insbesondere in Europa und dem Nahen Osten begrüßt. Die Benutzer nehmen aktiv an der Vorverkaufsaktion teil, um ihre Lieblingsprodukte zum niedrigsten Preis zu kaufen, und gleichzeitig können sie sie innerhalb kürzester Zeit erhalten und benutzen."- Phase 3: 24. März, 16:00 Uhr (UTC+8) - 27. März, 15:59 Uhr (UTC+8)Zinsfreie Ratenzahlungen in 4 LändernNeben dem Tiefstpreisangebot hat Banggood auch zinsfreie Ratenzahlungen in Großbritannien, den USA, Deutschland und Brasilien eingeführt, um den Druck auf die Verbraucher zu verringern und ein besseres Shopping-Erlebnis zu schaffen.Neben den oben genannten Funktionen bietet der diesjährige Banggood-Frühjahrsverkauf den Nutzern Tiefstpreise durch attraktive Coupons und Preishits von nur 0,01 $ sowie einen Banggood-Live-Stream, der die Verbraucher beim Einkaufen unterhält.Pressekontakt:Zoeh Zheng+86 134 5028 6595pr@banggood.comOriginal-Content von: Banggood, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121667/4860863