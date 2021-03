Der Kursverlauf im USDCHF zeichnete sich zuletzt durch dynamische Bewegungen aus. Es ging stark nach oben und dann stark nach unten. Wie es weitergeht ist ungewiss. Allerdings bietet der Chart für beide Seiten ein großes Bewegungspotential. Wichtig ist nur, sich an den richtigen Stellen zu positionieren. Welche das sind, erfahren Sie in den folgenden Zeilen und der LIVE-Besprechung mit Tickmill-Analyst Mike Seidl. Widerstand am Trendhoch wird zur ...

