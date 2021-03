Der Dax hat am Donnerstag den vierten Handelstag in Folge ein Rekordhoch erreicht. In den ersten Handelsminuten stieg der Leitindex bis auf 14 578 Punkte. Dann ließ der Schwung aber schnell nach, zuletzt stand der Leitindex prozentual unverändert bei 14 540,58 Punkten. Der MDax dagegen stieg um 0,59 Prozent auf 31 756,79 Zähler und der EuroStoxx...

