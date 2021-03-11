DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BP CAP.MKTS 19/27 MTN 4BPE XS1992931508 12.03.2021 HZE/EOT
BP CAPITAL MKTS 16/24 MTN 4BPB XS1527126772 12.03.2021 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BP CAP.MKTS 19/27 MTN 4BPE XS1992931508 12.03.2021 HZE/EOT
BP CAPITAL MKTS 16/24 MTN 4BPB XS1527126772 12.03.2021 HZE/EOT
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