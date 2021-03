Wien (www.anleihencheck.de) - Das Thema Inflation erhält seit einiger Zeit viel Aufmerksamkeit am Finanzmarkt und so richteten gestern die Marktteilnehmer ihren Fokus auf die US-Inflationsdaten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Inflationsrate sei im Februar wie erwartet auf 1,7% p.a. gestiegen. Der Anstieg sei insbesondere auf steigende Energiepreise zurückzuführen, welche nun 2,4% über dem Vorjahresniveau lägen. Würden Lebensmittel- und Energiepreise von der Inflationsrate exkludiert (=Kernrate), so sei eine deutlich geringe Preisdynamik beobachtbar. Die Kernrate sei auf 1,3% p.a. von 1,4% im Januar gesunken. In Summe hätten die Entwicklungen im Rahmen der Erwartungen gelegen, auch wenn der leichte Rückgang der Kernrate etwas überrascht habe. Auch in den nächsten Monaten würden Inflationsveröffentlichungen im Fokus der Finanzmärkte bleiben. Im März sollten weitere Anstiege folgen und insbesondere im April deutliche Basiseffekte (niedrigeres Preisniveau im Vorjahr) der Inflationsrate einen deutlichen Schub verleihen. Die Inflationsrate könnte dann temporär 3% p.a. erreichen und die Kernrate 2% p.a. ...

