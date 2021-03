Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv Focus X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L überzeugte im Februar mit einem erfreulichen Wertzuwachs in Höhe von 1,3%, so die Experten von Sauren.Seit Jahresanfang weise der Dachfonds eine Wertsteigerung in Höhe von 1,5% auf.Im Februar habe das Kapitalmarktzinsniveau deutlich zugelegt. Während die Umlaufrendite in Deutschland trotz Anstiegs weiterhin im negativen Bereich liege, habe die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen zum Monatsende ein Niveau von mehr als 1,4% erreicht. In der Folge sei es zu Kursverlusten bei Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität gekommen. Hochzinsanleihen hätten den Monat dagegen mit Wertzuwächsen abschließen können. ...

