Die Aktie von Bayer, einem Chemie- und Pharmakonzern mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, konnte am Vortag noch weiter zulegen und im Tageshoch bis 54,78 Euro ansteigen. Damit wurde die Short-Position ausgestoppt. Der erwartete Rücklauf setzte erst am heutigen Donnerstag ein. Die Papiere von Bayer notieren aktuell mit 2,77% im Minus. Der Abwärtstrend ist mit einer Kette von tieferen Verlaufshochs weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...