AntemetA recrute 55 nouveaux talents en 2021

Après avoir intégré 45 collaborateurs en 2020, AntemetA recrute 55 nouveaux talents (CDI, CDD et alternants) pour accompagner sa croissance, développer son avantage concurrentiel et améliorer toujours plus sa qualité de service.

Spécialiste du réseau, de l'infrastructure et de la cybersécurité, AntemetA est expert de la sauvegarde, de la restauration de données et de l'intégration de produits de sécurité. Ces compétences complémentaires sont portées au quotidien par ses 260 collaborateurs, et permettent de concevoir pour ses clients des systèmes d'information robustes, évolutifs et performants. Fort de ces éléments, le Groupe travaille aujourd'hui avec plus de 1000 clients dans toute la France (PME, ETI, grands comptes et établissements publics).

En 2020, AntemetA a connu une année de croissance et remporté de nombreux contrats, en dépit de la crise sanitaire et économique. Dans ce contexte, et pour mettre en œuvre sa nouvelle organisation et stratégie de croissance, le groupe renforce ses équipes pour mener à bien ses projets et offrir une qualité de service de premier plan à ses clients. En rejoignant AntemetA, les futurs collaborateurs intégreront un groupe dynamique qui positionne les valeurs d'innovation, d'expertise et d'excellence opérationnelle au centre de son projet d'entreprise.

Quelques opportunités ouvertes chez AntemetA :

- Consultants cybersécurité

- Ingénieurs Système

- Chefs de projets IT

- Sales Managers

Pour accéder à l'espace RH d'AntemetA, rendez-vous sur https://jobs.antemeta.fr/fr

Stéphane Blanc, chez AntemetA « Recruter de nouveaux talents est une priorité stratégique pour AntemetA en 2021. Pour booster encore davantage notre croissance, nous avons fait évoluer notre organisation, d'abord pour pouvoir répondre encore plus efficacement et pertinemment aux besoins de nos clients, et surtout pour accélérer sur certaines expertises comme la Cybersécurité. Nouveaux projets, nouvelle organisation, nouvelles offres, extension de notre bâtiment de Guyancourt : nous investissons très fortement pour être les meilleurs, et évidemment, ce projet ne peut se faire sans les bons talents ! Aussi, pour atteindre nos objectifs, nous intégrons des profils, de toute séniorité, qui partagent notre vision, nos valeurs et souhaitent se projeter à long terme à nos côtés. »