Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel höher präsentiert. Der ATX legte gegen 9.45 Uhr um 0,26 Prozent auf 3.142,04 Punkte zu. Damit steht der heimische Leitindex in der laufenden Handelswoche bereits vor seinem 4. Plustag in Folge.Mit einer Zahlenvorlage rückte der Faserhersteller Lenzing ins Blickfeld der Akteure. Die Coronakrise hat dem Unternehmen 2020 einen kräftigen Umsatzeinbruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...