In einem Kommentar zu Chinas Wachstumsziel für dieses Jahr sagte Premier Li Keqiang, dass das BIP-Wachstumsziel für 2021 von über 6% nicht niedrig sei. Seine Kommentare kommen nach dem Abschluss der Sitzung des Nationalen Volkskongresses (NPC) am Donnerstag. Zusätzliche Zitate China ist offensichtlich optimistisch, was die Wirtschaft angeht, aber auch ...

