Healthcare-Investor SHS verkauft Beteiligung an Crystal Laser Systems GmbH, einem führenden Hersteller von Deep-UV-Lasersystemen für die Healthcare-, Biotech- und Halbleiter-Industrie



11.03.2021 / 10:30

PRESSEMITTEILUNG Healthcare-Investor SHS verkauft Beteiligung an Crystal Laser Systems GmbH, einem führenden Hersteller von Deep-UV-Lasersystemen für die Healthcare-, Biotech- und Halbleiter-Industrie Der Tübinger Healthcare-Investor SHS hat die Crystal Laser Systems GmbH (CryLaS) mit Kapital und Knowhow auf dem Weg zu einem führenden, profitablen Anbieter von Lasertechnologie begleitet und übergibt den Staffelstab an Silver Investment Partners SIP

CryLaS genießt mit gepulsten und CW-Lasern im Deep-UV-Bereich weltweit einen exzellenten Ruf in den Bereichen Healthcare, Biotech und Halbleiter

Der neue Investor SIP will die starke Marktposition von CryLaS mit neuen Produkten und Services sowie kundenspezifischen Entwicklungen weiter ausbauen

Mit dem Verkauf von CryLaS verzeichnet die SHS den fünften erfolgreichen Exit innerhalb von 12 Monaten Tübingen, 11. März 2021 Die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH veräußert ihre Beteiligung am Berliner Laserspezialisten Crystal Laser Systems GmbH (CryLaS) an den Mittelstands-Investor Silver Investment Partners (SIP). Von Beginn an hat der Tübinger Healthcare-Investor SHS CryLaS auf dem Weg zu einem profitablen und renommierten Spezialanbieter von Deep-UV-Laser-Systemen unterstützt. Hochpräzise Lasersysteme, wie sie die Berliner Crystal Laser Systems GmbH herstellt, sind werden in Industrien benötigt, bei denen es auf extreme Genauigkeit und Geschwindigkeit bei der Analyse oder Bearbeitung ankommt. Die Gründer der CryLaS haben dieses Marktpotenzial für hochpräzise Lasertechnologie früh erkannt und mit Unterstützung der SHS die Unternehmens- und Produktentwicklung der CryLaS vorangetrieben. Das Unternehmen, hat sich inzwischen mit rund 50 Mitarbeitern als Spezialist für Laser mit hoher Strahlqualität und Zuverlässigkeit etabliert. Zu den Kunden zählen führende Anbieter von Wafer-Inspektionssystemen, Massen- und Raman-Spektroskopie sowie Zellanalytik. "Als wir uns an CryLaS beteiligt haben, waren wir überzeugt, dass Dr. Spanner und sein Team mit ihrer Innovationskraft und ihrem Willen in der Lage sein würden, eine führende Rolle in der Lasertechnologie zu spielen", sagt Dr. Bernhard Schirmers, der das SHS-Engagement federführend begleitet hat. "CryLaS ist es gelungen, Hochtechnologie in weltweit wettbewerbsfähige Produkte zu transformieren. Wir haben diesen Prozess mit Kapital und Knowhow unterstützt und übergeben ein profitables Unternehmen mit weiterem Potenzial an einen erfahrenen Investor." CryLaS und SIP wollen Technologieführerschaft ausbauen Gemeinsam planen CryLaS und der Investor Silver Investment Partners die Entwicklung neuer Produkte und Services sowie kundenspezifische Anwendungen auszubauen. Bei CryLaS ist man überzeugt, mit der SIP die international starke Wettbewerbsposition stärken zu können. Neben Produkten mit weitreichendem Patentschutz und einem internationalen Kundenstamm mit renommierten Namen ist das hochmotivierte Forscherteam von CryLaS eine der Säulen des Erfolgs. "Unser Ziel als Investor ist es, die starke Marktposition von CryLaS gemeinsam mit dem gesamten Team weiter auszubauen. Die SIP versteht sich als unternehmerisch handelnder Partner. Wir planen mit CryLaS den Eintritt in neue Märkte, die Ausweitung der Produktionskapazitäten und die Entwicklung neuer, technologisch einzigartiger Produkte", freut sich Philipp Amereller, geschäftsführender Gesellschafter von Silver Investment Partners. "CryLaS verdankt seine heutige starke Position auch dem weitsichtigen und konsequenten Engagement der SHS, die uns mit ihrer Expertise im Healthcare-Bereich die Türen zu dieser Branche geöffnet hat", sagt CryLaS-CEO Dr. Helmut Spanner, der sich auf die nächsten Schritte an der Seite von Silver Investment Partners freut. Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH Die Tübinger SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement investiert in Medizintechnik- und Life-Science-Unternehmen mit Fokus auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. Dabei geht SHS sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Als erfahrener Brancheninvestor unterstützt das 1993 gegründete Unternehmen das Wachstum seiner Portfoliogesellschaften durch ein Netzwerk an Kooperationen, zum Beispiel bei der Einführung neuer Produkte, bei regulatorischen Themen oder beim Eintritt in weitere Märkte. Zu den deutschen und internationalen Investoren der SHS-Fonds gehören etwa berufsständische Versorgungswerke, Pensionsfonds, strategische Investoren, Dachfonds, Family Offices, Unternehmer und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital-Investment der AIFM-registrierten Gesellschaft beträgt bis zu 30 Mio. €, darüberhinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Aktuell investiert SHS aus seinem fünften Fonds. Der Fonds hat Kapitalzusagen in Höhe von über 130 Mio. Euro erhalten.

Weitere Informationen: http://www.shs-capital.eu Sie wünschen regelmäßig Updates zu SHS? Abonnieren Sie unseren Newsletter www.shs-capital.eu/newsletter/ und folgen Sie uns auf LinkedIn www.linkedin.com/company/shs-gesellschaft-fuer-beteiligungsmanagement-mbh Pressekontakt: Regine Hujer

SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH

Bismarckstraße 12

72072 Tübingen

tuebingen@shs-capital.eu



Ansprechpartner PR

Norbert Kraas

cc@shs-capitial.eu

Telefon +49 172 8061014 Über CryLaS

CryLaS wurde 1990 gegründet und hat seither seinen Hauptsitz in Berlin. Das Unternehmen stellt dauerbetriebsfähige Deep-UV-Laser für verschiedene High-Tech-Industrien her, darunter insbesondere für die Halbleiterindustrie, Medizintechnik und Forensik. Zu den Produkten von CryLaS gehören Pulslaser und CW-Laser, die mit ihrer kurzen Wellenlänge und geringen, zielgerichteten Leistungen für den hochtechnologischen Einsatz geeignet sind. Über die Jahre hat CryLaS mehrere Marktnischen erschlossen und ist heute Weltmarktführer im Bereich Lasersysteme für die Waferinspektion.

Weitere Informationen unter: www.crylas.de/ Über Silver Investment Partners

Silver Investment Partners ist ein unabhängiger Investor für Eigenkapitalfinanzierungen von mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als unternehmerisch geführter, erfahrener und zuverlässiger Partner engagiert sich Silver Investment Partners bei Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen in Unternehmen mit Umsätzen zwischen 5 und 100 Millionen Euro, wobei der Fokus auf Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 10 und 50 Millionen Euro liegt.

Zu den klassischen Investmentszenarien bei Unternehmen des Mittelstands gehören Nachfolgesituationen, Veränderungen im Gesellschafterkreis, Konzernausgliederungen und Wachstumsfinanzierungen. Im Fokus der Investmentstrategie stehen Unternehmen in den Sektoren Business Services, Industrie und Fertigung, Software, Consumer und Handel, Gesundheitswesen/Medizin, Umwelt und den damit verwandten industriellen Technologien mit attraktivem Wachstums- und Wertsteigerungspotenzial.

Weitere Informationen unter: www.silver-ip.com

