Der kanadische Goldexplorer BMEX Gold (TSX-V BMEX / A2QCBW) hat die ersten Ergebnisse des Bohrprogramms auf seinem King Tut-Projekt vorgelegt, das in direkter Nähe zum Perron-Projekt von Amex Exporation liegt. Jede Bohrung stieß dabei auf Goldvererzung! Bislang hat BMEX 19 Bohrungen auf King Tut (das Projekt liegt im berühmten Abitibi-Goldgürtel in Québec) in der Authier Nord-Struktur abgeschlossen, die eine Gesamtlänge ...

