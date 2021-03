Das E-Auto-Startup Canoo verspricht große Nutzlast bei dem "Wendekreis eines Prius". Auf Off-Road-Freunde warten weitere Innovationen - vom integrierten Arbeitstisch bis zur Camper-Version. Beobachter sprechen schon von einem Pickup wie aus Lego Duplo, doch der E-Auto-Hersteller Canoo hat sich einiges bei der außergewöhnlichen Form gedacht. Vorstandsvorsitzender Tony Aquila nahm den Mund entsprechend voll: "Unser Pickup ist so stark wie die härtesten Trucks da draußen und ist so konzipiert, dass er exponentiell produktiver ist." Kein Truck sei so raumeffizient, heißt es in der ...

