München (ots) - Wiederverwendbare Mund-Nasen-Maske, FFP2- oder Einweg-OP-Masken: Sie werden noch eine Weile unsere modischen Accessoires sein. Etwas Frische in die Maske bringt die Münchener Firma 4GENE mit einem Maskenspray aus deutscher Fertigung und macht damit das Atemerlebnis mit Maske etwas angenehmer. "4 your mask (https://www.4yourmask.de/)" gibt es aktuell in den Duftrichtungen Minze mit einem Hauch Zitrone sowie Tanne und Orange. "Die Masken gehören heute zum Alltag - mit dem Spray möchten wir ein wenig Frische und positive Emotionen einbringen. Düfte lösen bei Menschen Wohlbefinden aus - ob für Maskenträger, die den kompletten Tag damit arbeiten müssen, oder nur zum Einkauf: Maske einsprühen, ablüften lassen und tragen", sagt Heimo Adamski, Geschäftsführer von 4GENE. Zudem wirkt das Spray antibakteriell und hat einen angenehmen Kühleffekt.Verträglich und angenehmEine Pumpspray-Flasche reicht für 150 Anwendungen. Die Herstellungsmethode in Deutschland macht das Maskenspray gut verträglich und sicher. "Natürlich ersetzt das Maskenspray nicht die tägliche Reinigung einer wiederverwendbaren Mund-Nasen-Maske oder den Wechsel der Maske. Es sorgt hingegen für eine angenehme, natürliche Frische unter der Maske", erklärt Heimo Adamski von 4GENE. Nicht nur im privaten Alltag, auch für Berufs-Maskenträger bietet das Spray eine willkommene Abwechslung. Das Produkt ist "Made in Germany", ein Set mit zwei Pumpflaschen kostet 19,90 Euro. Das Spray kann online unter www.4GENE-Shop.de oder bei Amazon gekauft werden. In der aktuellen Osteraktion 2 für 1, die noch bis zum 9. April 2021 läuft, zahlt der Osterhase die Hälfte.4GENE bietet programmierbare Aromen und Wirkstoffe für die Kosmetik-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Die Produktionsmethode bindet die Moleküle so, dass deren gezielte Freisetzung über eine bestimmbare Zeitkurve erfolgt und ein lang anhaltender Effekt erzielt wird.Die Gründung erfolgte als Spin-Off der Professur Biotechnologie der Naturstoffe an der Technischen Universität München. Im Rahmen der EXIST-Förderung wurde der Proof-of-Concept erbracht, aktuell beliefert das Unternehmen bereits die Entwicklungsabteilungen führender Konzerne mit verschiedensten programmierten Aromastoffen für Anwendungen in der Kosmetik-, Lebensmittel-, Pharma- und technischen Industrie.Pressekontakt:4GENE GmbH, Lise-Meitner-Straße 30, 85354 Freising, Web: www.4gene.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,Tel.: +49 (0)611-973150, Fax: +49 (0)611-719290,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: 4GENE GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151019/4861018