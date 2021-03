Düsseldorf (ots) - Automatisierte Kundenkommunikation: DATEV, drittgrößter Anbieter für Business Software in Deutschland, entwickelt mit Cognigy.AI smarte, datenschutzkonforme Sprachassistenzlösungen.DATEV, drittgrößter Anbieter für Business Software in Deutschland, setzt auf die Conversational AI-Plattform von Cognigy (https://www.cognigy.com/), um smarte, datenschutzkonforme Sprachassistenten für seine Lösungen im Bereich Steuern, Recht und Wirtschaftsprüfung sowie Unternehmens-Software zu entwickeln. Das DATEV Lab, die Innovationsschmiede der DATEV, hat in Voice-Projekten bereits positive Erfahrungen mit der Plattform des Customer-Service-Automation-Anbieters aus Düsseldorf gesammelt. Ein Beispiel hierfür ist der Alexa Skill "DATEV Lab Nachrichten Steuern und Recht". Über diesen können Steuerberater, Rechtanwälte, Wirtschaftsprüfer und auch Laien per Alexa aktuelle Nachrichten und Fachinformationen abrufen. Diese Erkenntnisse fließen nun in konkrete B2B-Anwendungen ein, die die Kundendialoge und die Zusammenarbeit zwischen Steuer- und Rechtsanwaltskanzleien und ihren Mandanten effektiver gestalten sollen.DATEV eG arbeitet für über 380.000 Kunden: Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren zumeist mittelständische Mandanten. Das Unternehmen belegt Platz 3 im Ranking der Anbieter von Business-Software in Deutschland (Quelle: IDC, 2020)."Wir entwickeln bei DATEV geschäftliche Anwendungen, in denen hochsensible Daten sicher verarbeitet werden müssen. In unserer Conversational AI-Innovationsforschung benötigten wir daher eine Enterprise-Lösung, die Datenschutz, Datensicherheit, Identitätsmanagement etc. nach strengsten Richtlinien ermöglicht und gleichzeitig hochintegrativ und einfach in der Bedienung ist. Vor allem haben wir mit Cognigy.AI (https://www.cognigy.com/products/cognigy-ai) tolle Möglichkeiten der Konversationsgestaltung - ganz im Sinne der bestmöglichen User Experience. Es werden all diese Erwartungen mit sehr hohem Reifegrad erfüllt, was auf diesem jungen Markt einzigartig ist", erklärt Dominik Henkel, Projektleiter aus dem DATEV Lab.Cognigy.AI ist wesentlicher Bestandteil eines Projekts für Sprachassistenten bei DATEVAls Erstes soll ein smarter Sprachassistent entwickelt werden, der die Kunden der DATEV bei der Organisation ihres Arbeitsalltags und bei der Arbeit mit DATEV Lösungen unterstützt. Die Kunden der DATEV sollen darüber rund um die Uhr und auch von unterwegs Antworten auf ihre individuellen Fragen erhalten sowie intelligente Unterstützung: beispielsweise im Projektmanagement in den Kanzleien, mit Informationen zu auslaufenden Fristen oder zum Bearbeitungsstand von Projekten und dergleichen.Cognigy.AI bietet ein Höchstmaß an DatenschutzDer Schutz von Nutzerdaten ist bei Cognigy.AI tief im Plattform-Design verankert. Dazu gehören umfassende Kontrolle über alle User-bezogenen Inhalte, granulare Steuerung von Benutzerrechten und grundsätzlich verschlüsselter Datenaustausch. Sämtliche Daten werden DSGVO-konform in europäischen Rechenzentren gespeichert oder können von Unternehmen vollständig "On-Premises" verarbeitet werden, wofür sich ebenfalls DATEV entschieden hat. Cognigys Cybersicherheit- und Risikomanagement-Systeme sind SOC2-zertifiziert.Über CognigyCognigy ist ein weltweit führender Customer-Service-Automation-Anbieter. Mit der leicht einsetzbaren Cognigy.AI Plattform können Unternehmen ihren Kundenservice mithilfe intelligenter Sprach- und Textagenten auf Enterprise-Level automatisieren - in jedem Kanal und in beliebigen Sprachen. Die smarte, nahtlos mit Backend-Systemen integrierbare KI-Plattform versteht Anliegen wie ein Mensch, kann sie im Kontext richtig zuordnen und im Dialog in natürlicher Sprache lösen. Resultat: Business-Prozesse werden automatisiert, die Customer Experience verbessert und signifikant Kosten in Contact Centern eingespart. Zu den Kunden zählen Bosch, Daimler, Henkel, Lufthansa, Salzburg AG uvm. Für schnelle Projekterfolge stehen der Hersteller sowie ein weltweites Partnernetzwerk zur Verfügung. Weitere Informationen: cognigy.comPressekontakt:Kontakt Cognigy weltweitCognigy GmbHSascha Poggemann / COO & Co-FounderSpeditionsstraße 140221 Düsseldorfmarketing@cognigy.com+49 211 54591991PR & Media RelationsMarcus Bond, BOND Business-Kommunikation+49 177-6252663marcus.bond@bond-pr.deOriginal-Content von: Cognigy GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139003/4861032