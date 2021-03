Nach anfänglichen Startschwierigkeiten in dieser Handelswoche hat die Plug-Power-Aktie seit Dienstag wieder die Kurve kratzen können. Zwischenzeitlich stand der Wert sogar rund 17 Prozent seit Wochenbeginn im Plus. Im Laufe des gestrigen Handelstags musste der Titel dann aber doch wieder nachgeben. So könnte es jetzt weitergehen.Zwischen Ende Februar und letzter Woche schwankte die Plug-Power-Aktie um die Unterstützungszone bei 44 und 47 Dollar. Nach einem fehlgeschlagenen Versuch, die 50-Tage-Linie ...

