FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES DR. MARTENS WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 480 PENCE - BARCLAYS RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 94 (88) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 351 (339) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS IWG TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 370 (425) PENCE - BERENBERG RAISES ABCAM PRICE TARGET TO 1300 (1180) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1565 (1550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 315 (263) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 430 (410) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 410 (370) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES CRODA PRICE TARGET TO 6500 (6200) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BOFA INITIATES DR. MARTENS WITH 'BUY' - TARGET 575 PENCE - BOFA RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 315 (308) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 315 (335) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 281 (269) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 220 (168) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1076 (1082) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2160 (2177) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN INITIATES DR. MARTENS WITH 'NEUTRAL' - TARGET 480 PENCE - GOLDMAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1025 (1000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS AVIVA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 425 (400) PENCE - JEFFERIES RAISES GRESHAM HOUSE PRICE TARGET TO 945 (910) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 360 (260) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 244 (222) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 290 (270) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 704 (641) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 115 (86) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1274) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 72 (60) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 377 (335) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 1360 (1367) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 112 (114) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES MARSHALLS GROUP PRICE TARGET TO 765 (730) PENCE - 'ADD' - PEEL HUNT RAISES RENEWI PRICE TARGET TO 64 (49) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS HUNTING TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 305 (290) PENCE - RBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 160 (145) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DECHRA PHARMA PRICE TARGET TO 3600 (3450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES HSBC PRICE TARGET TO 430 (410) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES IWG PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 165 (155) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 560 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES PARAGON PRICE TARGET TO 480 (410) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 150 (145) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 960 (958) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 4500 (4200) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

